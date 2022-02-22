MSB: "Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı" Doğu Akdeniz'de icra edildi - Haberler
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MSB: "Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı" Doğu Akdeniz'de icra edildi

AA - Güncel
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TCG BARBAROS fırkateyninden görünüm TCG SAKARYA denizaltısından görünüm Askeri birliklerin gemide tatbikat yapması ANKARA - Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 2022'nin ilk Odak Harekatı;

AKDENİZ, MERSİN (AA) - TCG BARBAROS fırkateyninden görünüm

TCG SAKARYA denizaltısından görünüm

Askeri birliklerin gemide tatbikat yapması

ANKARA - Akdeniz'de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında 2022'nin ilk Odak Harekatı; sancak gemisi TCG BARBAROS fırkateynimiz ve TCG SAKARYA denizaltımızın "Denizde Durumsal Farkındalık" ve "Deniz Güvenlik Harekatı" faaliyetleriyle Doğu Akdeniz'de icra edildi.

MSB: Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı Doğu Akdeniz'de icra edildi

MSB: Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı Doğu Akdeniz'de icra edildi

MSB: Denizde Durumsal Farkındalık ve Deniz Güvenlik Harekâtı Doğu Akdeniz'de icra edildi

AA - Güncel

Doğu Akdeniz, Tatbikat, Akdeniz, İcra, Güncel, Haberler

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