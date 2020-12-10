MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi
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MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi

10.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:08
MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından "Denizde Durumsal Farkındalık Kursu"nun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından "Denizde Durumsal Farkındalık Kursu"nun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kursun 16 ülkeden ve NATO bağlılarından 44 eğitmen, uzman ve kursiyerlerin iştirakiyle düzenlendiği belirtildi.

Kursun, katılımcıların farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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