MSB, Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı - Haberler
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MSB, Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı

AA - Haberler | Güncel

-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, olumsuz hava şartlarına rağmen mavi sularda görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, olumsuz hava şartlarına rağmen mavi sularda görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB, Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı

MSB, Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı

MSB, Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı

AA - Son Dakika Haberleri

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