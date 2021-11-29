MSB, Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı
-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, olumsuz hava şartlarına rağmen mavi sularda görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.
-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, olumsuz hava şartlarına rağmen mavi sularda görev yapan Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemilerin zorlu seferlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.