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MSB: Deniz Kuvvetleri personeli vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor

MSB: Deniz Kuvvetleri personeli vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ettiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker!' Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri; ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için vatan ve millet aşkıyla görev yapmaya devam ediyor. Personelimizin en büyük motivasyon kaynağı ise asil milletimizin desteği ve duası" denildi. Paylaşılan videoda ise görevdeki gemide bulunan personele ilişkin görüntüler yer aldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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