MSB: Deniz Kuvvetleri'ne ait 30 gemi, 25 liman ziyareti gerçekleştirecek MİLLİ Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 30 geminin, 25 liman ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait 30 geminin, 25 liman ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 30 gemimiz, 25 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır" denildi.

Kaynak: DHA