MSB: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022 başarıyla icra edildi" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022 başarıyla icra edildi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022'in başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022'in başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022', 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 54 gemi, 5 uçak, 1 İHA, 5 helikopterin katılımıyla Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildi" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022 başarıyla icra edildi

MSB: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022 başarıyla icra edildi

MSB: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022 başarıyla icra edildi

Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Akçakale şehitlerinin intikamı alındı! Bakan Akar bizzat duyurdu: 44 terörist etkisiz hale getirildi

 ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin EastMed projesine artık sıcak bakmadığını açıkladı Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Orta Seviye Taktik Tatbikatı-2022'in başarıyla icra edildiğini bildirdi.

title