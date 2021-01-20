Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin varlığını sona erdirmek, hudutların güvenliğini sağlamak için başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video hazırladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılı için özel hazırlanan 2 dakika 35 saniyelik video da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı