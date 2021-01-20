Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video
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Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video

20.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:32

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin varlığını sona erdirmek, hudutların güvenliğini sağlamak için başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video hazırladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılı için özel hazırlanan 2 dakika 35 saniyelik video da paylaşıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video
Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video
Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video
Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü yılına özel video

Kaynak: Anadolu Ajansı

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