MSB'den Yunanistan'a kınama
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MSB'den Yunanistan'a kınama

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da Türk Bayrağı yakılması olayıyla ilgili olarak, "Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" notuyla sosyal medya hesabı üzerinden Türk Bayrağı paylaştı.

MSB'den Yunanistan'a kınama
26.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:35

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da Türk Bayrağı yakılması olayıyla ilgili olarak, "Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" notuyla sosyal medya hesabı üzerinden Türk Bayrağı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'da Türk bayrağı yakılması olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden, "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" notuyla Türk Bayrağı paylaştı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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