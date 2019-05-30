MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.

MSB'nin paylaşımında, "TCG BARTIN Korvetimizden yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' 'Süratli Suüstü Drone'nu tam isabetle vuruldu." denildi.

Kaynak: AA