Msb'den Vefat Eden Atlet Dulda İçin Başsağlığı

Milli Savunma Bakanlığınca, Büyük Atatürk Koşusu'nda hayatını kaybeden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ankara'da icra edilen Büyük Atatürk Koşusu sırasında fenalaşarak vefat eden Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dulda'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan Dulda, yarış sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Kaynak: AA