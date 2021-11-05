MSB'den 'üniformalı fotoğraf' akımı önlemi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitelerinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketi ile başlatılan akıma karşı harekete geçti. Askeri kurallara aykırı paylaşımı yapan personel ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Sosyal medya sitelerinin birinde 'üniformanla fotoğraf paylaş' etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan akım ile birlikte 24 saat içinde asker ve polislerin de aralarında bulunduğu paylaşımların yapıldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, kışlaların içinden yapılan ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı söz konusu paylaşımı yapan personel ile ilgili yasal işlemin başlatıldığı belirtildi. Birliklerin de konu ile ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlattığı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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