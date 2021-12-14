MSB'den "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlaması - Haberler
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MSB'den "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlaması

MSB'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun. Öz kaynaklarımızı milli bir güce dönüştürerek ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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