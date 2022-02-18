MSB'den "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı" klibi - Haberler
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MSB'den "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı" klibi

AA - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan özel klipte ise Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından görsellere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülere yer verildi.

MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı klibi

MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı klibi

MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı klibi

AA - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Medya, Milli, Güncel, Haberler

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