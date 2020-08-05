MSB'den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımı
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MSB'den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımı

MSB'den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımıAzerbaycan, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı.

05.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:15

MSB'den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımı

Azerbaycan, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Tek Millet İki Devlet' mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB'den yapılan paylaşımda, 'Azerbaycan'da devam eden TürkAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor' denildi ve 'Tek Millet İki Devlet' mesajı paylaşıldı.

MSB'den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımı

Kaynak: DHA

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