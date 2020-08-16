MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
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MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

16.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:30

MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, TurAz Kartalı Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan/ Hamurumuz birdir bizim/ Vatana kurban olalım diye yakılan/ Kınamız birdir bizim" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Yayınlanan görüntülerde hava ve kara destekli tatbikatların aralıksız sürdüğü gözlemlendi. Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

Kaynak: İHA

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