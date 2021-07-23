MSB'den 'terörle mücadele' vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB'den 'terörle mücadele' vurgusu

MSB'den 'terörle mücadele' vurgusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör ve teröristle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör ve teröristle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, terör ve teröristle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Şartlar ne olursa olsun, terör örgütleri ve destekçileri ülkemize ve asil milletimize saldırılarında başarılı olamayacaktır! Terör ve teröristle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişi kurtarıldı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişi kurtarıldı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Diego Muslera Metin Oktay Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB'den 'terörle mücadele' vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 18:55:59. #1.15#

title