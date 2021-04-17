MSB'den Teröristle Mücadele Harekatı'na ilişkin paylaşım Açıklaması
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MSB'den Teröristle Mücadele Harekatı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

MSB'den Teröristle Mücadele Harekatı'na ilişkin paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de zorlu hava ve arazi şartlarında yürütülen terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan fotoğrafları paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı'na kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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