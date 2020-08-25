MSB'den TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynleri açıklaması
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MSB'den TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynleri açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz'de akaryakıt ikmali yaptığını açıkladı.

MSB'den TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynleri açıklaması
25.08.2020 21:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:31

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz'de akaryakıt ikmali yaptığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına katılan TCG GEDİZ ve TCG BARBAROS fırkateynlerimiz, İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS ETNA akaryakıt gemisinden Doğu Akdeniz'de 25 Ağustos 2020 tarihinde denizde akaryakıt ikmali yapmış ve işbirliği usulleri geliştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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