MSB'den "Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği" paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB'den "Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği" paylaşımı

MSB'den 'Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği' paylaşımı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarihte Türkiye ve Afganistan arasındaki yakın ilişkilerin gösterildiği "Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği" başlıklı grafik paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarihte Türkiye ve Afganistan arasındaki yakın ilişkilerin gösterildiği "Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği" başlıklı grafik paylaştı.

Bakanlıkça "Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği" başlığıyla hazırlanan ve sosyal medya hesabından yayımlanan grafikte iki ülke arasındaki yakın ilişkiler kronolojik olarak aktarıldı.

Grafikte, "Türk ve Afgan halkları tarih boyunca ortak tarih, dil, kültür ve inanca sahip iki kardeş millet olarak hep dayanışma içinde olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'ın ilk devlet hastanesinin Kral Habibullah Han döneminde Afganistan'a davet edilen Türk danışmanlar tarafından 1913'te kurulduğu belirtilen grafikte, tarihte yaşanan şu önemli dönüm noktalarına yer verildi:

1919

"Türkiye ve Afganistan eş zamanlı olarak istiklal mücadelesi vermiş ve bu süreç her iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Çanakkale'de 'Mehmet Afganistan' adında şehitlik anıtı bulunmaktadır.

1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, modernleşme için pek çok alanda Türkiye'yi örnek almış, askeri alanda, eğitim ve kültür alanında yine Türk uzmanlardan yararlanmıştır."

1921

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı devam ederken Afganistan Kralı Emanullah Han'dan gelen askeri eğitim yardımı talebini geri çevirmemiş, 2. Dünya Savaşı'na kadar doktor, subay ve öğretmenlerden oluşan destek verilmiştir.

Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Afganistan, Türk milletine siyasi, diplomatik ve ekonomik pek çok yardımda bulunmuştur. 1 Mart 1921'de iki ülke arasında dostluk ve ittifak anlaşması imzalanmış, Afganistan TBMM'yi tanıyan ikinci ülke olmuştur. Aynı zamanda Afganistan, Ankara'ya diplomatik temsilci gönderen ilk ülke olmuştur.

1 Mart 1921 tarihli anlaşma metninde, iki ülke arasındaki dostluğun ve kardeşliğin de göstergesi olarak 'Bu iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir. Eğer bir ülkeye düşman hamle ediyorsa bu diğer ülkenin de aleyhine bir hücumdur.' yer almıştır.

Türkiye, Medine kahramanı Fahrettin Türkkan Paşa'yı ilk Türk elçisi olarak Kabil'e atamıştır. 10 Temmuz 1921'de Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını yapan Atatürk, Afgan bayrağını direğe kendi elleriyle çekmiştir."

1928

"Afganistan Kralı Emanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyya, 1928 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaret aynı zamanda yabancı bir devlet başkanının Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçmiştir."

Ayrıca, grafikte Kral Emanullah Han'ın 9 Kasım 1921'deki "Türklerin zaferini tebrik ediyoruz, Türklerle Afganlılar kardeştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 'Güneşe çıkmayın' uyarısı yaptı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB'den "Tarihten Günümüze Türk-Afgan Kardeşliği" paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:45:39. #1.16#

title