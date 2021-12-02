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MSB'den tarihteki ilk Türk hava zaferine ilişkin paylaşım

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
MSB'den tarihteki ilk Türk hava zaferine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Türk pilotlarının 106 yıl önce Çanakkale'de kazandığı ilk hava zaferine ilişkin paylaşım yapıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Türk pilotlarının 106 yıl önce Çanakkale'de kazandığı ilk hava zaferine ilişkin paylaşım yapıldı.

"Tarihte Türk Ordusu" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Pilotları 106 yıl önce Çanakkale Cephesi'ndeki hava muharebesinde bir Fransız uçağını düşürdü. Böylece bir savaşta düşman uçağı düşürülerek ilk Türk Hava Zaferi kazanıldı. Tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda kullanılan görselde, ilk hava zaferini kazanan havacılardan Pilot Üsteğmen Ali Rıza Bey ve Teğmen İbrahim Orhan ile 1915'te düşürülen ve İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde sergilenen Fransız uçağının kırık pervanesinin fotoğrafları yer aldı.

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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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