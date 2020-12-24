MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları
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MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları

24.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:31
MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğraflarını paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1915 yılında Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğrafları harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun" denildi.

(İHA)

MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları
MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları
MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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