MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları
24.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:31
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğraflarını paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1915 yılında Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğrafları harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı