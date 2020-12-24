MSB'den tarihi Sarıkamış Harekatı fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğraflarını paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1915 yılında Sarıkamış Harekatı'na katılan Kahraman Türk askerinin tarihi fotoğrafları harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı