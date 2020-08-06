MSB'den tarihi paylaşım Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan kalan tarihi bir fotoğrafı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan kalan tarihi bir fotoğrafı paylaştı.

Balık pişiren 2 askerin yer aldığı fotoğraf, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "1979 yılında Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığının icra ettiği tatbikattan tarihi bir fotoğraf. Güç, cesaret ve kararlılık timsali Kahraman Komandolarımız, zorlu doğa şartlarında hayatlarını idame ettiriyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA