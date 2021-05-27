MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı
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MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', dün Türkiye'den de görüntülendi. MSB, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" denildi. 


MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı
MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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