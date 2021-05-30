MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Güncel

MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya'da Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na katılan 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın, tatbikat alanına intikalinden görüntüleri paylaştı.

MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Romanya'da Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na katılan 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın, tatbikat alanına intikalinden görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, NATO'nun 3 yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden biri olan Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na iştirak etti. 19 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye dışında 11 müttefik ülkenin iştirak ettiği tatbikatın kara bölümü Romanya'nın Bükreş ve Cincu tatbikat alanlarında, hava ve deniz bölümü ise Portekiz ev sahipliğinde Atlantik Okyanusu'nda icra edilmekte. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikat kapsamında Romanya'ya ulaşan 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın, tatbikat alanına intikalinden görüntüleri paylaştı.

MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı
MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı
MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı
MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı Açıklaması
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB'den Steadfast Defender 21 Tatbikatı'na intikal paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 17:25:06. #1.13#

title