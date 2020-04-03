MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaştı.
03.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:04
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan videoda, askerlerin el dezenfektanı sıkarak girdikleri salonda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde masalara oturarak dinlendikleri görüldü.
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ANKARA,
Kaynak: DHA