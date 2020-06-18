MSB'den, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın kalleşçe saldırısıyla şehit düşen işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimiz emin olsun ki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak, teröristlere inlerinde hesap sormaya devam edeceğiz" denildi. Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA