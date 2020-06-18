MSB'den, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı
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MSB'den, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı
18.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:55

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın kalleşçe saldırısıyla şehit düşen işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimiz emin olsun ki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak, teröristlere inlerinde hesap sormaya devam edeceğiz" denildi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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