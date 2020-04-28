MSB'den silah başında oruç açan Mehmetçik için video
MİLLİ Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde görevli Mehmetçik'in koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar yaptığı anları paylaştı.
28.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:03
MİLLİ Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde görevli Mehmetçik'in koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar yaptığı anları paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik, Covid-19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor" denilerek, silah başında oruçlarını açan askerlerin bulundu bir video paylaşıldı. Videoda, Suriye'nin İdlib kenti ile Telmalid köyünde iftar yapan askerler yer aldı.
Kaynak: DHA