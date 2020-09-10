MSB'den, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı paylaşımı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.
10.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:34
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
Kaynak: DHA