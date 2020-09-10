MSB'den, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı paylaşımı
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MSB'den, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı paylaşımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

MSB'den, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı paylaşımı
10.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:34

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. 

 


Kaynak: DHA

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