Son dakika: MSB'den savaş uçaklı "Süper Ay" paylaşımı
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Son dakika: MSB'den savaş uçaklı "Süper Ay" paylaşımı

Son dakika: MSB'den savaş uçaklı 'Süper Ay' paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının "Süper Ay" eşliğinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının "Süper Ay" eşliğinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" mesajı ile yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Süper Ay anında çekilen fotoğrafları yer aldı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Son dakika: MSB'den savaş uçaklı 'Süper Ay' paylaşımı
Son dakika: MSB'den savaş uçaklı 'Süper Ay' paylaşımı
Son dakika: MSB'den savaş uçaklı 'Süper Ay' paylaşımı
Son dakika: MSB'den savaş uçaklı 'Süper Ay' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: MSB'den savaş uçaklı "Süper Ay" paylaşımı - Haberler
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