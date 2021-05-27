Son dakika: MSB'den savaş uçaklı "Süper Ay" paylaşımı

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının "Süper Ay" eşliğinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının "Süper Ay" eşliğinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" mesajı ile yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Süper Ay anında çekilen fotoğrafları yer aldı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı