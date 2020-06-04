MSB'den savaş mağduru çocuklar için video
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MSB'den savaş mağduru çocuklar için video

MSB'den savaş mağduru çocuklar için video Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran "Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü" dolayısıyla bir video paylaştı.

04.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:00

MSB'den savaş mağduru çocuklar için video

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran "Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü" dolayısıyla bir video paylaştı. Video da, savaşta ailelerini ve yaşadıkları yerleri kaybeden çocuklara yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü dolayısıyla savaşta ailelerini ve yaşadıkları yerleri kaybeden çocukların görüntülerinin olduğu bir video paylaştı. "Bugün 4 Haziran Uluslararası Savaş Mağduru Çocuklar Günü... Savaş mağduru masum çocuklara umut olmaya devam edeceğiz!" notuyla paylaşılan görüntülerde, savaş bölgesinde bombalanan noktalarda hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen çocukların korku dolu bakışları görülüyor. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş bölgesine adım atmasıyla savaştan etkilenen çocuklara yaptığı yardımlar ve çocukların yüzlerinin güldüğü de görüntülerde yer alıyor.

MSB'den savaş mağduru çocuklar için video

Kaynak: İHA

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