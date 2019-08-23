MSB'den "Sakarya Meydan Muharebesi" paylaşımı

23.08.2019 11:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabındaki video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" sözü eşliğinde paylaşıldı.

Videoda, muharebenin 1921 yılında yaklaşık 100 kilometrelik cephede başladığı ve milletçe bir seferberlik gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Muharebe sırasında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." şeklindeki tarihi emrini verdiği ve 22 gün 22 gece süren savaşın Türk'ün zaferi ile sonuçlandığı vurgulandı.

Video, "Sakarya Zaferi'ni bize yaşatan şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." mesajıyla son buldu.

Kaynak: AA