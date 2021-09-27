MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü için özel klip - Haberler
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MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü için özel klip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel bir klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel bir klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle özel bir klip hazırlandı. Türk denizciliğinin geçmişten günümüze gelişiminin kısa bir bölümünün yer aldığı klip Bakanlığa ait sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, "483 yıl önce Preveze'de kazanılan zafer ile gücünü tüm dünyaya gösteren Türk Donanması, bugün de asil milletimizden aldığı güçle şanlı ecdadımızın mirasını geleceğe taşıyor. Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

(Utku Şimşek/İHA)

MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü için özel klip

MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü için özel klip

MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü için özel klip

MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü için özel klip
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Haber: MSB'den Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü için özel klip - Haberler
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