MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video

Milli Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında 3 ay boyunca Polonya hava sahasında icra edilecek "geliştirilmiş hava polisliği" görevine ilişkin bir video klip yayımladı.