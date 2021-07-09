MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video
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MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında 3 ay boyunca Polonya hava sahasında icra edilecek "geliştirilmiş hava polisliği" görevine ilişkin bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında 3 ay boyunca Polonya hava sahasında icra edilecek "geliştirilmiş hava polisliği" görevine ilişkin bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geliştirilmiş hava polisliği için 3 ay boyunca hazırlık yapan Hava Kuvvetleri personelimize bu önemli NATO görevinde başarılar diliyoruz. Söz konusu görevin Türkiye-Polonya dostluğuna katkı sağlayacağına inanıyor, ev sahipliği için Polonya halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video
MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video
MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video
MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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