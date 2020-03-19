MSB'den personele 'korona virüs' uyarısı
Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde bakanlıkta görevli personelin salgından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirmeler yapıldığını bildirdi.
19.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:52
Milli Savunma Bakanlığı, 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde bakanlıkta görevli personelin salgından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirmeler yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık bünyesinde görev yapan personelin Türkiye genelinde alınan 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde salgından etkilenmemesi için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapıldığını, birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA