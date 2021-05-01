MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı
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MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı

MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda operasyonlarda askerlerin mağaralarda ve bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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