MSB'den Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunun gece boyunca da aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunun gece boyunca da aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından devam eden operasyonlar hakkında yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda kahraman komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, operasyondan görüntüler de paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı