MSB'den, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması
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MSB'den, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin, "Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a hava harekatı icra edilmektedir.

MSB'den, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması
15.06.2020 02:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:27

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin, "Irak'ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a hava harekatı icra edilmektedir." açıklamasını yaptı. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir." denildi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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