MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonundan yeni görüntü Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

"#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor."

(İHA)

Kaynak: İHA