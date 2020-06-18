MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonundan yeni görüntü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonundan yeni görüntü

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonundan yeni görüntü
18.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:27

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

"#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti Haber
3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Kınay Oğulcan Engin Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonundan yeni görüntü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 00:38:25. #1.15#
title