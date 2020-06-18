MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonundan yeni görüntü
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.
18.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:27
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu ile ilgili yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
"#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İHA