MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü
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MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü

MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

18.06.2020 00:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:25

MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor."

MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü

Kaynak: İHA

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