MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü
MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.
18.06.2020 00:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:25
MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonuna dair yeni görüntü
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında yeni görüntüler paylaştı.
Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor."
Kaynak: İHA