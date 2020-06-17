MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında açıklama
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MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kaplan' Operasyonu hakkında açıklama yaptı.

MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında açıklama
17.06.2020 02:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:48

Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kaplan' Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir "ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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