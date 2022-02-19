MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" - Haberler
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MSB'den özel paylaşım: "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MSB'den özel paylaşım:

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı son paylaşımda, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı son paylaşımda, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yılı vesilesiyle özel paylaşımlar yapıyor. Bakanlığın son yaptığı paylaşımda NATO'nun ilk kadın jet pilotu Albay Leman Bozkır Altınçekiç'in fotoğrafına yer verilerek, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Albay, Türk, Politika, Haberler

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