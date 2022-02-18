Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun ilk kadın jet pilotu Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç için anma mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun ilk kadın jet pilotu Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç için anma mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan mesajda, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Hava Pilot Albay Altınçekiç'in bir fotoğrafı da kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Albay, Türk, Politika, Güncel, Haberler

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