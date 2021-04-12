MSB'den Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin video paylaşımı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay