MSB'den 'Oruç Reis' paylaşımı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'nin, 'MTA Oruç Reis' araştırma gemisine refakat ve koruma görevine, ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam ettiğini belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Kuvvetleri'nin, 'MTA Oruç Reis' araştırma gemisine refakat ve koruma görevine, ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam ettiğini belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA