MSB'den ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderen "asırlık çınar" Zeliha nine için taziye Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderen "asırlık çınar" Zeliha Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, "Elleriyle ördüğü 115 çift çorabı Mehmetçiklerimize bağışlayan 118 yaşındaki Zeliha ninemizi kaybettik. Tüm Türkiye'nin gönlünde yer eden Zeliha ninemize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Zeliha nine, seni hiç unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Çorapların arasına mektup da bırakmıştı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evinde dün hayatını kaybeden 118 yaşındaki Zeliha Barlas, ördüğü yün çorapları, içlerine koyduğu, "Besmele ve dua ile ördüm. Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin." yazılı mektupla vatani görevini yapan askerlere göndermişti.

Çoraplar geçen yıl şubat ayında Şırnak'ın Şenoba beldesi Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki Mehmetçiklere ulaştırılmıştı.