MSB'den nostaljik tatbikat fotoğrafı paylaşımı Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından "Tarihte Türk Ordusu", "siyah beyaz" ve "TBT" (Throwback Thursday) etiketiyle yapılan paylaşımda, "Yıl 1979 Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı'ndan bir fotoğraf." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA