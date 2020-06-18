MSB'den nostaljik tatbikat fotoğrafı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.
18.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:18
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), 41 yıl önce bir tatbikatta çekilmiş siyah beyaz fotoğraf karesi paylaşıldı.
MSB'nin Twitter hesabından "Tarihte Türk Ordusu", "siyah beyaz" ve "TBT" (Throwback Thursday) etiketiyle yapılan paylaşımda, "Yıl 1979 Bolu Dağ Komando Tugayı Tatbikatı'ndan bir fotoğraf." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA