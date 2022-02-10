MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı - Haberler
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MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayımladı.

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.

Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.

MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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