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MSB'den nefes kesen paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın torpido atışları yaptığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın torpido atışları yaptığı görüntüleri paylaştı. Nefes kesen görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Torpido atışlarında hedefler tam isabetle vuruluyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin kahraman Levendleri; her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam ediyor. Torpido atışlarında da hedefler tam isabetle vuruluyor" ifadeleri kullanıldı.

(Utku Şimşek/ İHA)

MSB'den nefes kesen paylaşım

MSB'den nefes kesen paylaşım

MSB'den nefes kesen paylaşım

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genel, Yerel, Güncel, Haber

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